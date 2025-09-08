Elevador da Glória. Incidente de 2018 não deu origem a relatório mas foi registado

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O incidente com o elevador da Glória em 07 de maio de 2018 “não deu origem a qualquer relatório”, mas foi registado em três documentos distintos, informou hoje a Carris.



Cabo do Elevador da Glória cede no ponto de fixação

Em resposta à Lusa, “após levantamento do histórico”, a empresa que gere os elevadores e ascensores de Lisboa, tutelada pela câmara municipal, refere que “foi possível apurar” que a CIAG (Comissão de Investigação de Acidentes Graves) não elaborou um relatório a propósito do incidente com um equipamento que saiu dos carris em 07 de maio.

Porém, o incidente ficou registado, como o comprovam os três documentos que a Carris enviou à Lusa – informações e diligências, registo de acidente/incidente e ficha de ocorrência –, todos com data de 07 de maio de 2018.

Leia Também Elevador da Glória já tinha descarrilado em 2018 e acidente não foi comunicado

O anterior executivo da Câmara Municipal de Lisboa foi informado do descarrilamento de 2018 no elevador da Glória, bem como da decisão da Carris de responder com a suspensão do equipamento e a antecipação da manutenção geral.

“A Carris na altura informou-nos que tinha existido um descarrilamento, mas não se tinha registado nenhum incidente com os passageiros e que tinha decidido, como já estava programada uma grande manutenção para esse ano, suspender o elevador e antecipar essa operação”, disse hoje à Lusa o vereador com a tutela da Carris e dos transportes no executivo liderado pelo socialista Fernando Medina, em funções na altura.