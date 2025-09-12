Elevador da Glória deixou de ter cabo de aço há seis anos

Cabo passou a ter um núcleo de fibra. Óleo na calha pode ter interferido com travões.

O cabo que suportava o Elevador da Glória e que era totalmente de aço deixou de ser assim há seis anos. Desde então passou a ser um cabo com núcleo de fibra, escreve esta sexta-feira o semanário Expresso. Este pode ser uma das causas do acidente de 3 de setembro que matou 16 pessoas e feriu mais de 20.



Investigação ao acidente do Elevador da Glória em Lisboa TIAGO PETINGA/LUSA

Apesar de ter mudado o material com que é feito o cabo, o sistema de fixação manteve-se igual. Ora, na nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou que foi precisamente o ponto de fixação do cabo que cedeu no dia do acidente.

Com a trepidação, o calor, a vibração e a deformação do material ao longo do tempo, o novo cabo terá perdido resistência na zona de aperto ao trambolho. Especialistas ouvidos pelo semanário indicam que a Carris deveria ter testado o novo sistema de amarração após a mudança de cabo para outro material que não o aço, o que, aparentemente, não terá sido feito.