Sábado – Pense por si

Portugal

Elevador da Glória deixou de ter cabo de aço há seis anos

SÁBADO
SÁBADO 12:42
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Cabo passou a ter um núcleo de fibra. Óleo na calha pode ter interferido com travões.

O cabo que suportava o Elevador da Glória e que era totalmente de aço deixou de ser assim há seis anos. Desde então passou a ser um cabo com núcleo de fibra, escreve esta sexta-feira o semanário . Este pode ser uma das causas do acidente de 3 de setembro que matou 16 pessoas e feriu mais de 20.

Investigação ao acidente do Elevador da Glória em Lisboa
Investigação ao acidente do Elevador da Glória em Lisboa TIAGO PETINGA/LUSA

Apesar de ter mudado o material com que é feito o cabo, o sistema de fixação manteve-se igual. Ora, na nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) indicou que foi precisamente o que cedeu no dia do acidente.

Com a trepidação, o calor, a vibração e a deformação do material ao longo do tempo, o novo cabo terá perdido resistência na zona de aperto ao trambolho. Especialistas ouvidos pelo semanário indicam que a Carris deveria ter testado o novo sistema de amarração após a mudança de cabo para outro material que não o aço, o que, aparentemente, não terá sido feito.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Elevador da Glória
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

A glória da impunidade

Abrem-se inquéritos, anunciam-se auditorias, multiplicam-se declarações de pesar e decreta-se luto nacional. Mas os dirigentes continuam nos seus cargos, os responsáveis políticos limitam-se a transmitir solidariedade às famílias e a responsabilização dissolve-se.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Ucrânia: um espírito não quebra

É duro visitar um cemitério de guerra com jovens rapazes ucranianos que estão próximos de completar as idades com a quais ou não podem sair da Ucrânia (a partir dos 23 anos – entre os 18 e os 22 anos podem agora ausentar-se do país), ou podem vir a ser chamados a defender o seu país (a partir dos 25 anos).

Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Justiça fiscal em debate

A introdução da obrigatoriedade de uma reclamação administrativa prévia (gratuita) como condição de acesso ao tribunal surge como uma solução a ponderar, com provas dadas em países como a França e a Alemanha.

Menu shortcuts

Elevador da Glória deixou de ter cabo de aço há seis anos