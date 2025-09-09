Sábado – Pense por si

Portugal

Elevador da Glória. Assembleia Municipal de Lisboa rejeita censura a Carlos Moedas

Lusa 17:25
As mais lidas

Entre os 75 deputados municipais, votaram contra PSD, IL, MPT, Aliança e CDS-PP.

A Assembleia Municipal de Lisboa rejeitou esta terça-feira a moção de censura do Chega ao presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), que pretendia responsabilizá-lo politicamente pela tragédia do descarrilamento do elevador da Glória.

Moedas declara luto em Lisboa e elogia resposta dos bombeiros
Moedas declara luto em Lisboa e elogia resposta dos bombeiros MIGUEL A. LOPES/LUSA

Entre os 75 deputados municipais, votaram contra PSD, IL, MPT, Aliança e CDS-PP, abstiveram-se BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS e PAN, e votaram a favor PPM e Chega.

Acusando o presidente da Câmara de Lisboa de falhar no dever de “garantir a segurança da cidade”, a moção de censura do Chega foi apresentada na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira e provocou 16 mortos e 22 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

De acordo com o Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, as moções de censura “visam censurar a ação da câmara municipal” e servem para “tomar posição” sobre assuntos de interesse para o município, no âmbito da competência de fiscalização deste órgão, sem ter poder para destituir o executivo camarário.

Chega apresenta moção de censura ao executivo da Câmara de Lisboa devido a acidente no Elevador da Glória
Leia Também

Chega apresenta moção de censura ao executivo da Câmara de Lisboa devido a acidente no Elevador da Glória

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Censura e liberdade de expressão Lisboa Carlos Moedas Elevador da Glória CHEGA Partido Socialista Partido Social Democrata Partido Comunista Português Partido Popular Monárquico Partido Ecologista Os Verdes Bloco de Esquerda Partido da Terra CDS - Partido Popular
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Elevador da Glória. Assembleia Municipal de Lisboa rejeita censura a Carlos Moedas