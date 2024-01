Eleições: Frente-a-frente do PS e PSD a 19 de fevereiro fecha ciclo de 28 debates

Os candidatos do PS e do PSD encontram-se para o grande debate das legislativas em 19 de fevereiro, numa emissão conjunta das três televisões RTP, SIC e TVI, com um pivô de cada estação, realizado no Capitólio, Lisboa.







Segundo informação da SIC, este é o último de um ciclo de 28 debates televisivos que arranca em 5 de fevereiro com o debate entre Pedro Nuno Santos, candidato do Partido Socialista (PS), e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal (IL), no Jornal da Noite, da SIC.Nesse mesmo dia, André Ventura, líder do Chega, debate com Inês Sousa Real, do PAN - Pessoas, Animais, Natureza, na RTP3 às 22h.No dia seguinte, em 6 de fevereiro, o líder do PSD, Luís Montenegro, estará num frente-a-frente com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda (BE), no Jornal Nacional da TVI.No mesmo dia, mas duas horas antes, pelas 18h30, está agendado o debate entre Paulo Raimundo, do PCP, e Inês Sousa Real, na RTP3, enquanto à noite André Ventura e Rui Rocha têm marcado um frente-a-frente na SIC Notícias.Em 7 de fevereiro, será a primeira entrada de Rui Tavares, do Livre, no ciclo de debates para as legislativas de 10 de março, com Rui Rocha, na CNN.Debates mais aguardados como o do PSD e o Chega (Luís Montenegro e André Ventura) acontece em 12 de fevereiro, na RTP, e entre PS e o Chega (Pedro Nuno Santos e André Ventura), dia 14, na TVI.Os debates foram sorteados entre as três televisões, numa organização conjunta que repete o modelo de 2022. Na altura foram 36 debates, devido à presença do CDS-PP, que agora não integra a grelha por não ter representação parlamentar.Todos os debates terão entre 25 e 30 minutos, com exceção do último que terá uma duração de cerca de 75 minutos.Depois dos 28 debates, a RTP organiza mais dois: um com todos os partidos sem representação parlamentar e outro com todos os que atualmente têm assento parlamentar, estando as datas ainda "a ser ajustadas", segundo adiantou fonte oficial da RTP. Além disso, a RTP3 vai transmitir os 30 debates que serão realizados no âmbito das legislativas, em horário ainda a definir.