Defesa de Rui Pinto acusa Ministério Público de usar táticas ilegais

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A defesa do hacker diz que acusação nasceu de investigação "incompleta" para manter Rui Pinto a responder à justiça. Debate instrutório arranca a 30 de janeiro.

A defesa de Rui Pinto pediu a abertura da fase de instrução no caso dos emails do Benfica e o debate instrutório arranca já a 30 de janeiro no Tribunal Central Criminal de Lisboa. O hacker é acusado pelo Ministério Público (MP) de 377 crimes informáticos cometidos entre 2016 e 2019, incluindo crimes de acesso indevido e violação de correspondência. Já a defesa pede que este seja julgado apenas por 113 crimes (mais de metade deverão ser beneficiados pela amnistia papal) e denuncia o MP por fazer acusações enquanto a investigação ainda está "incompleta" apenas para manter Rui Pinto a responder "perpetuamente" ao tribunal.