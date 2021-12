Se condenado, motorista de Cabrita enfrenta pena até cinco anos de prisão

Marco Pontes, motorista do ministro Eduardo Cabrita, ficou hoje a saber qual a acusação deduzida pelo Ministério Público: crime de homicídio por negligência e duas contra-ordenações por ter sido o condutor interveniente no acidente de viação ocorrido na A6, a 18 de junho, que provocou a morte a Nuno Santos, que efetuava trabalhos de limpeza na berma da autoestrada.



Caso seja condenado em julgamento, a pena pode chegar até cinco anos de prisão, de acordo com o Código Penal, mas também pode ficar apenas por uma multa. Depende se ficar provada a negligência como mera ou grosseira. O homicídio corresponde ao primeiro dos tipos criminais previstos no Código Penal e a punição compreende uma pena de prisão que pode ir de 8 a 16 anos, não se aplicando neste caso, uma vez que o motorista de Eduardo Cabrita está acusado de homicídio por negligência. Neste caso, a pena é de prisão até 3 anos ou multa (se a negligência for simples) e pode chegar até 5 anos de prisão (conforme o artigo 137º. do Código Penal) quando fica provada uma negligência grosseira.