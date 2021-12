Covid-19: Mais 21 mortes e 2535 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, morreram 21 pessoas devido à covid-19. Os números divulgados esta sexta-feira elevam para 18492 o número de óbitos registados desde que a pandemia começou.







É o número de mortes mais alto desde 18 de março, dia em que também se registaram 21 óbitos.Registam-se 2.535 novos casos e 3.713 recuperados em 24 horas.Houve uma redução em 1.199 de casos ativos.Foi no Norte onde se verificou um maior número de novos casos esta sexta-feira: 841. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 820 casos.Entre os 902 internados (menos 14 em 24 horas), 129 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais um).A nível nacional, verifica-se uma incidência de 374 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. No continente, sobe para 376,5.O R é de 1,13 a nível nacional e 1,14 no continente.