E se uma lei cortasse os fossos salariais entre chefias e funcionários?

Em Portugal, "basta uma semana de trabalho de um gestor para ganhar tanto como um trabalhador médio num ano inteiro". É esta uma das justificações apresentadas pelo Livre na apresentação do projeto de lei nr. 500/XV/1.ª, que visa a criação de um valor convencional de referência para os rácios salariais nas empresas, com vista a reduzir os fossos entre remunerações médias de funcionários e as de chefias. O projeto ainda só tem o parecer da Região Autónoma da Madeira, mas o plano é que a discussão possa chegar brevemente ao Parlamento.