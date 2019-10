Quanto a Rafael Esteves Martins, citado pelo



Joacine Katar Moreira. O partido partilhou as fotos da sua página de Facebook. "Hoje é um dia histórico: começa uma nova etapa com a tomada de posse da primeira deputada do LIVRE na Assembleia da República, Joacine Katar Moreira. Nos próximos quatro anos, tudo faremos para que a nossa visão de justiça social e justiça ambiental seja concretizada para todos os portugueses", lê-se.Quanto a Rafael Esteves Martins, citado pelo Dezanove , deixou a sua mensagem no Facebook: "Jamais esquecerei o dia em que entrei na Assembleia da República com a primeira mulher negra encabeçando uma lista de um 'partideco' - como gostamos de dizer - que ajudei a fundar. A minha agência política sempre foi um dos traços fortes da minha personalidade, mas não estava preparado para um dia tão grande assim. Não me lembro da última vez que chorei copiosamente como o fiz na noite em que a imensa Joacine Katar Moreira foi eleita e ainda não acredito que isto tudo está a acontecer. Mas há uma coisa que eu tenho certa: viemos para ficar".

A Assembleia da República já foi cercada, já viu insultos, já viu distúrbios nas galerias, boicotes nos corredores, uma italiana famosa a fazer topless, alguma poesia ao desafio por Natália Correia, os primeiros deputados gays assumidos, as primeiras deputadas negras, o primeiro deputado da extrema-direita, deputados presentes sem estarem presentes e agora, 25 de outubro de 2019, um homem vestido de saia, desafiando as convenções do Hemiciclo.Trata-se de Rafael Esteves Martins, assessor da nova deputada do Livre,