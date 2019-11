ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

No dia 9 de outubro de 2019, a primeira quarta-feira após eleições legislativas, um almoço com a recém-eleita Joacine Katar Moreira mudaria a vida de Rafael Esteves Martins. "Eu quero que tu sejas meu assessor. Estás disponível?", perguntou a deputada do Livre . Surpreendido, o jovem de 31 anos, professor de português e doutorando em Oxford, "nem pensou duas vezes" e disse logo que sim, conta à, mostrando-se disposto a interromper a vida académica que levava em Inglaterra. Mas, recorda, deixou um aviso: "Eu gosto de fatos quando quero usar fatos, gosto de calças, mas também tenho saias. Disse que usá-las podia criar alguns zunzuns." A deputada do Livre deixou-o à vontade e frisou que, se quisesse, até podia ir de saias para a estreia parlamentar. "Eu não tenho e ninguém tem o direito de inibir alguém pela sua maneira de estar e ser", conta Joacine à. Duas semanas depois, na tomada de posse dos deputados, Rafael Esteves Martins entraria na Assembleia da República (AR) de saia plissada preta e uma tote bag dos Verdes europeus.O momento esteve nos jornais e incomodou alguma direita, como André Ventura. O líder do Chega considerou que o uso "ridículo" da saia teve apenas o "objetivo de chocar". Rafael Esteves Martins estava à espera desta reação, apesar de não a compreender: "Sempre fiz aquilo que me dava na real gana. Desde miúdo que sempre tive uma ideia muito vincada do que era a liberdade e a minha individualidade." Um exemplo disso aconteceu na noite anterior à tomada de posse dos deputados: a mãe de Rafael Esteves Martins estava receosa com as consequências do uso da saia. "Ela disse que isto poderia ser um escândalo e que as pessoas poderiam interpretar mal. Eu disse: ‘Ó mãe, se o parlamento é a casa da democracia, eu quero entrar como sou.’"