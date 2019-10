Da selfie parlamentar às gralhas. O primeiro dia dos novos deputados

Pela manhã de dia 25 de outubro, Alexandre Poço partilhou nas redes sociais "O Primeiro Dia" de Sérgio Godinho. Afinal, é um dia importante: vai-se estrear como deputado do PSD. "Imponente" foi a palavra usada pelo novo parlamentar para descrever a Assembleia da República, momentos antes do arranque dos trabalhos da XIV legislatura. Poço é uma das 93 caras novas que tomaram posse esta sexta-feira e que se cruzaram com as principais dificuldades de um deputado em primeiro mandato, que vão desde tentar conhecer os cantos de São Bento, onde se perdem facilmente, até ter de lidar com jornalistas pela primeira vez. Alguns tiveram de lidar com um jornalista da SÁBADO, que lhes fez algumas perguntas rasteiras.

A começar pela nova líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real:



- Quando se cruzar com o deputado Vasco Lourenço, o que é que lhe vai dizer?

- Bom dia ou boa tarde...

A resposta até seria normal e educada. Contudo, Vasco Lourenço não é (nem nunca foi) deputado: é capitão de Abril e o atual presidente da Associação 25 de Abril. Também André Ventura, líder e deputado do Chega, disse, em tom brincalhão: "Nada. Só um bom dia, mais nada..."





A carregar o vídeo ...

E num dia que pode deixar os deputados estreantes mais nervosos, será que ficam inspirados pela imagem do antigo primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo? Há quem não seja claro se conhecem (ou não) almirante sem medo, que decidiu declarar uma greve de Governo em pleno verão quente de 1975, que culminou na explosão de uma bomba de gás lacrimogéneo durante um comício no Terreiro do Paço a 10 de novembro. "Não tiro nenhuma...", diz o social-democrata Hugo Carvalho. "Bom... inspiração, enfim. Se calhar, neste momento, talvez a falta dela", diz a líder parlamentar do PAN. Alexandre Poço hesita, mas arrisca: "Pinheiro de Azevedo é um... antigo primeiro-ministro que... ahhh... suspendeu o Governo."



Quem não hesita é o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo: ele sabe quem é Pinheiro Azevedo, que lhe inspira "coisas que não podia repetir para esta reportagem", e que "Vasco Lourenço não é deputado". O liberal lembra ainda as famosas frases do antigo primeiro-ministro: "É só fumaça!..." e "O povo é sereno."



Maldades jornalísticas à parte, os deputados passaram a primeira manhã parlamentar da XIV legislatura em longas filas para entrar no Salão Nobre, onde se registaram, preencheram o registo de interesses e resolveram questões logísticas. Houve momentos para selfies, tanto na bancada parlamentar do PAN como entre a "claque" do IL que marcou presença como visitantes. Os deputados também sentaram-se no hemiciclo, onde votaram elegeram Ferro Rodrigues como presidente da Assembleia da República, com 178 votos a favor dos 230 deputados e 44 contra (e ainda 44 votos em branco).



O dia também serviu aos novos deputados para se ambientarem ao lugar onde se vão sentar em plenário. Caso um colega precise de faltar a uma sessão, os novos deputados vão ter tentação o ajudar, assinando uma falsa presença? Marina Gonçalves, que apesar de ser estreante já tem experiência em São Bento, é peremptória: agita a cabeça e diz "não" vezes sem conta. Pelo PSD, Hugo Carvalho diz o mesmo: "Pois com certeza que não... Temos que evitar todas essas coisas". Afinal, ninguém quer repetir o que fez a social-democrata Emília Cerqueira, que entrou no computador de José Silvano e marcou presença em sessões parlamentares em que este não estava.