Portanto compara-me mesmo à extrema-direita. Talvez desfocar-se um bocadinho de si mesma ajude a ganhar perspetiva, mesmo quando discorda das críticas. A política não se divide entre os que estão por si e contra si. Muito menos a fronteira com a direita e a extrema-direita. — Daniel Oliveira (@danielolivalx) November 1, 2019

"Começou por dizer que não elegeríamos porque a minha escolha era um tiro no pé. Falhou. Conseguimos eleger e agora diz que não temos direção e estamos numa deriva. Faz artigos em que basicamente me responsabiliza pelo racismo e ódio de que tenho sido alvo, e não quer que pessoalize", questionou, para a resposta final de Oliveira: "Escrevi que teriam dificuldade em eleger por causa do contexto e por o Rui [Tavares] não ser candidato. Não a responsabilizei por ódio nenhum. Responsabilizo-a por coisas como as que aqui escreveu sobre mim, que tornam evidente uma absurda necessidade de polarização em torno sempre de si."









Um artigo de opinão do jornalista Daniel Oliveira está na origem de uma troca acessa de opiniões entre este e a deputada do Livre, Joacine Katar-Moreira . O primeiro criticou aquilo que considera ser a personalização da agenda política do partido e esta comparou os argumentos do comentador político aos que são usados pela extrema-direita. Uma "guerra" no Twitter com alguns capítulos."Joacine tem sido atacada de forma abjeta. Por ser negra e assumir que isso é relevante. E a sua gaguez foi usada como motivo de escárnio. Mas é ela que escolhe a sua própria narrativa política. Ao decidir escrever um texto sobre a sua gaguez e ao desdobrar-se em declarações sobre si mesma, escolheu desviar as atenções da política", escreveu Daniel Oliveira no seu artigo de opinão no Expresso, fundamentando a sua posição: "A conversão súbita do Livre à agenda identitária — onde está o partido de Rui Tavares? — apanhou-o impreparado. Os seus protagonistas correm desembestados e sem direção política por um campo de minas. Até cada exibição gratuita de experiências pessoais se transformar em bandeiras vazias de reivindicações políticas. Até o tempo que a gaguez precisa no regimento e a indumentária de um assessor se transformarem no que sobra do que devia ser uma luta emancipatória. Tudo demasiado pessoal."O texto foi partilhado na referida rede social e, entre vários comentários, surgiu a própria visada a responder ao texto do jornalista. "Daniel, a sua postura, embora mais polida e mascarada de bom senso, não tem sido muito diferente da de muitos associados à direita e sua extrema na procura de descredibilização constante do LIVRE [sic] e da minha escolha como cabeça de lista. Deixei de ler o que escreve sobre o LIVRE", escreveu a deputada, cuja comparação foi, numa primeira fase, desvalorizada por Daniel Oliveira. "Nem comento comparar-me com a extrema-direita. Prefiro acreditar que isto foi fruto do imediatismo das redes. Bom fim de semana", respondeu.Joacine Katar-Moreira não deu o assunto por terminado e garantiu que tinha dito exactamente o que pretendia: "Não foi imediatismo das redes. Nem amadorismo. Inaptidão ou deriva de qualquer coisa. Bom feriado". Não ficou sem resposta do comentador político. "Talvez desfocar-se um bocadinho de si mesma ajude a ganhar perspetiva, mesmo quando discorda das críticas. A política não se divide entre os que estão por si e contra si, muito menos a fronteira com a direita e a extrema-direita", atirou.A troca de "galhardetes" ainda não tinha terminado. Joacine recordou outros comentários anteriores de Daniel Oliveira sobre o Livre para basear as suas críticas.