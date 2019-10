AOC Jonathan Foto: Jonathan Van Ness/Twitter

Van Ness também deu uma entrevista ao jornal The Guardian sobre o livro. Acerca de revelar ser seropositivo, deu um testemunho emocionado: "Ocorreu-me: e se tudo por que eu passei me preparou para este momento – para ser forte o suficiente para partilhar isto, e fazê-lo nos meus próprios termos. Parte disso para mim é processar o que aconteceu, mas a maior parte é que eu queria fazer algo para fazer avançar a discussão de uma maneira significativa sobre o VIH e a SIDA, e sobre como se vive com o VIH, e humanizar e normalizar muitas das coisas sobre as quais falo."



seropositivo ou, nas suas palavras, um saudável e orgulhoso "membro da linda comunidade seropositiva. "Aquele dia foi tão devastador como podem pensar que foi", relata no livro de memórias, sobre o dia em que descobriu o diagnóstico.

tem 31 anos e é doutorando em Literatura na Universidade de Oxford, Reino Unido, onde também era Leitor de Língua, Literatura e Cultura Portuguesas. O tema da sua tese de doutoramento é literatura brasileira colonial. Ao Diário de Notícias, e depois do episódio, o assessor frisou: "Não tenho que fazer comentários sobre as minhas escolhas. As escolhas sobre o que visto são minhas e eu não respondo pelas minhas escolhas que estão dentro da lei."



cofundador do partido LIVRE confidenciou também que usa saia com frequência, até nas aulas que leciona, mas afirmou que poderá usar fato noutras ocasiões, ou qualquer outra peça de roupa formal que se encaixe no protocolo. Para além disso garantiu que Joacine Katar Moreira não teve qualquer influência na forma como se apresentou. "Se há coisa que eu prezo é a minha liberdade", justificou.

Circula nas redes sociais uma fotografia da congressista democrata norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez com "um homem de saias", como está a ser chamado, com muitos a aproveitarem também para fazer a comparação com um dos episódios que marcou o primeiro dia de plenário deste ano parlamentar. No entanto, as situações são bastante diferentes: enquanto Rafael Esteves Martins, o homem que na passada sexta-feira desafiou os códigos de género no vestuário, é o assessor político de Joacine Katar Moreira , a pessoa que aparece ao lado de Ocasio-Cortez é Jonathan Van Ness, apresentador de televisão e ativista dos direitos LGBTI.Jonathan Van Ness tornou-se um dos apresentadores mais conhecidos do momento, ao protagonizar o programa da Netflix Queer Eye For the Straight Guy . Neste, um grupo de homens queer (o termo utilizado para pessoas que não são heterossexuais nem se identificam com os padrões sociais firmados para cada um dos géneros) faz transformações de visual a homens heterossexuais.A fotografia que circula não demonstra aquele que é o dia a dia no congresso norte-americano, muito menos uma relação profissional entre as duas pessoas que a compõem. Jonathan Van Ness esteve, no passado mês de abril, no Congresso com os outros quatro membros da equipa do programa para conhecer a líder dos democratas, Nancy Pelosi, tendo acabado todos por conhecer Alexandria Ocasio-Cortez, uma congressista que pelos seus valores progressistas e feministas é muitas vezes comparada com Joacine Katar Moreira.Para além de apresentador e cabeleireiro, Van Ness é também ativista dos direitos LGBTI , tendo sido alvo de bullying e ameaças de morte ao longo da sua vida pela sua "feminilidade e extravagância natural", como o próprio definiu em entrevista ao The Herald. Mais tarde, veio a perceber que se identificava como não binário (uma pessoa que não encaixa em nenhum dos géneros socialmente definidos) e não conformativo (alguém que não segue os padrões de género estabelecidos em coisas como roupa, papéis na sociedade ou mesmo nos pronomes).Já este ano, e aquando do lançamento do seu livro de memórias, Van Ness revelou em entrevista serJá Rafael Esteves Martins , o atual assessor político de Joacine Katar MoreiraEm entrevista à TVI, o