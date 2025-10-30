É oficial. Eleições presidenciais são a 18 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa assinou o decreto que marca a data das presidenciais do próximo ano.

O Presidente da República assinou, esta quinta-feira, o decreto que marca as eleições presidenciais para 18 de janeiro de 2026. O anúncio foi publicado na página da Presidência.



Marcelo Rebelo de Sousa evita comentar declarações de Ventura Luís Manuel Neves/Correio da Manhã

O decreto com a data das eleições presidenciais segue agora para publicação em Diário da República. Além desta data pode ainda ser determinada uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados, caso nenhum consiga uma maioria a 18 de janeiro. Esta segunda volta acontece 21 dias depois da primeira volta, o que dará 8 de fevereiro.

Só por uma ocasião houve duas voltas nas presidenciais. Aconteceu em 1986, quando Mário Soares defrontou Freitas do Amaral. O socialista acabaria eleito e cumpriu dois mandatos, algo que todos os outros candidatos seguintes também cumpriram.

Marcelo Rebelo de Sousa cumpre o seu segundo e último mandato, havendo até ao momento 26 pré-candidatos assumidos ao mais alto cargo nacional. Além dos oito principais que vão participar nos debates frente a frente - Henrique Gouveia e Melo, Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, Cotrim de Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto - juntam-se nomes como José Cardoso, Joana Amaral Dias, Vitorino Silva e André Pestana.

Os candidatos têm de reunir 7.500 assinaturas e a sua candidatura oficial tem de ser entregue até 30 dias antes da data das eleições no Tribunal Constitucional.