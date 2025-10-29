Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de outubro de 2025 às 18:46

Qual o património dos candidatos presidenciais?

A SÁBADO consultou as declarações de rendimentos dos principais candidatos às eleições presidenciais de janeiro de 2026. Esta análise, feita pelo jornalista Bruno Faria Lopes, é fundamental para perceber a origem do seu dinheiro e potenciais conflitos de interesses. Luís Marques Mendes é o mais rico.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.