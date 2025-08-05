É esta a equipa de Alexandra Leitão para tentar ganhar Lisboa

Além da cabeça de lista, estão dois nomes do Livre, um do PAN e um do Bloco. Maria Begonha, que falhou eleição para deputada, está em 10º. Sérgio Cintra é o n.º 2. Para a assembleia municipal, avançam André Moz Caldas e Miguel Coelho (atual presidente em Santa Maria Maior).

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A lista da coligação PS-L-PAN-BE à câmara de Lisboa, para as Autárquicas de 12 de outubro, está definida, segundo a



Depois de Alexandra Leitão (N.º1), a ordem na lista, no sentido dos ponteiros do relógio: Sérgio Cintra (PS), Carla Madeira (PS), Pedro Anastácio (PS), Carlos Teixeira (Livre), Carolina Serrão (BE), Patrícia Robalo (Livre), António Morgado (PAN), Paulo Pais (PS) e Maria Begonha (PS)

SÁBADO

teve acesso. Confirma-se a correlação de forças, com o PS a indicar os quatro primeiros lugares, o Livre dois e PAN e o BE com um cada. Os nomes do PS estão ligados ao aparelho local do partido.

Depois de Alexandra Leitão, que encabeça a lista, aparece como N.º2 e provável vice-presidente (em caso de vitória), Sérgio Cintra, que tem largo currículo em Lisboa, em empresas municipais (SRU, Gebalis), presidente de assembleia de freguesia (Santa Maria Maior) e vogal da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Era o anterior presidente do PS Lisboa.

Segue-se Carla Madeira, que sai da presidência da junta de freguesia da Misericórdia, onde não se podia recandidatar, para N.º3 da coligação de esquerda (sem o PCP) em Lisboa. Em quarto lugar está Pedro Anastácio, atual vereador da oposição no executivo da câmara.

Aparecem depois quatro nomes dos parceiros de coligação do PS: Carlos Teixeira (Livre), Carolina Serrão (BE), Patrícia Robalo (Livre) e António Morgado (PAN).

A lista dos 10 primeiros termina com Paulo Pais, um dos homens da equipa do vereador Manuel Salgado nos executivos em Lisboa de António Costa e Fernando Medina - estava agora na câmara de Almada (a câmara liderada pela socialista Inês de Medeiros foi o abrigo de inúmeros assessores vindos de Lisboa depois da derrota do PS na cidade em 2021). Paulo Pais já tinha também estado numa assembleia de freguesia, da Penha de França.

Finalmente, Maria Begonha, que estava há muito como deputada no parlamento, mas foi uma das vítimas da hecatombe do PS nas Legislativas de maio, não tendo sido eleita.

Na Assembleia Municipal de Lisboa (AML), a lista da coligação aposta em André Moz Caldas para encabeçar a lista. Ex-secretário de Estado da Presidência, foi presidente da junta de freguesia de Alvalade. Em segundo lugar está Miguel Coelho, que não se pode recandidatar na junta de Santa Maria Maior.

A lista à AML incluiu nomes como Hugo Gaspar (ex-vereador de Fernando Medina), ou Nuno Saraiva, comentador e assessor.