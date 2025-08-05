A A28, no distrito de Viana do Castelo, a EN304, em Vila Real, e a EN207 no Porto estavam hoje condicionadas.
A Autoestrada 28 (A28), no distrito de Viana do Castelo, a Estrada Nacional (EN)304, em Vila Real, e a EN207, no Porto, estavam esta terça-feira às 17h45 condicionadas ao trânsito devido à ocorrência de incêndios rurais, informou a GNR.
Incêndios condicionam estradas em Viana do Castelo, Vila Real e PortoPEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
No distrito de Viana do Castelo, a circulação rodoviária estava condicionada na A28 (sentido sul-norte) junto à localidade de Vilar de Mouros, segundo indica a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado.
Mais a sul, no distrito de Vila Real, registavam-se condicionamentos rodoviários na EN304 (dois sentidos), com corte entre o Alto de Velão e Ermelo.
Já no distrito do Porto, encontrava-se condicionada a circulação rodoviária na EN207 (dois sentidos), junto à localidade de Covas, concelho de Lousada.
"A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", é sublinhado na nota.
A GNR apela ainda à adoção de comportamentos de prevenção, alertando para o facto das queimas e queimadas continuarem a ser uma das "principais causas de incêndio em Portugal".
Pelas 19h00, o incêndio que teve início às 23h45 de sábado, em Sirarelhos, no concelho de Vila Real, era o que mobilizava mais meios, sendo combatido por 611 operacionais, apoiados por 208 viaturas e oito meios aéreos.
Este incêndio serpenteou a serra e entrou, no domingo, na área do concelho de Mondim de Basto, atingindo área do Parque Natural do Alvão.
Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.
Três estradas condicionadas nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Porto devido aos incêndios
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".