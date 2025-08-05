Três estradas condicionadas nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Porto devido aos incêndios

A A28, no distrito de Viana do Castelo, a EN304, em Vila Real, e a EN207 no Porto estavam hoje condicionadas.

A Autoestrada 28 (A28), no distrito de Viana do Castelo, a Estrada Nacional (EN)304, em Vila Real, e a EN207, no Porto, estavam esta terça-feira às 17h45 condicionadas ao trânsito devido à ocorrência de incêndios rurais, informou a GNR.



Incêndios condicionam estradas em Viana do Castelo, Vila Real e Porto PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

No distrito de Viana do Castelo, a circulação rodoviária estava condicionada na A28 (sentido sul-norte) junto à localidade de Vilar de Mouros, segundo indica a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado.

Mais a sul, no distrito de Vila Real, registavam-se condicionamentos rodoviários na EN304 (dois sentidos), com corte entre o Alto de Velão e Ermelo.

Já no distrito do Porto, encontrava-se condicionada a circulação rodoviária na EN207 (dois sentidos), junto à localidade de Covas, concelho de Lousada.

"A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais", é sublinhado na nota.

A GNR apela ainda à adoção de comportamentos de prevenção, alertando para o facto das queimas e queimadas continuarem a ser uma das "principais causas de incêndio em Portugal".

Pelas 19h00, o incêndio que teve início às 23h45 de sábado, em Sirarelhos, no concelho de Vila Real, era o que mobilizava mais meios, sendo combatido por 611 operacionais, apoiados por 208 viaturas e oito meios aéreos.

Este incêndio serpenteou a serra e entrou, no domingo, na área do concelho de Mondim de Basto, atingindo área do Parque Natural do Alvão.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.