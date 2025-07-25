Sábado – Pense por si

25 de julho de 2025 às 20:57

Moedas responde a Alexandra Leitão sobre habitação em Lisboa: "Eu sou aquele que fez"

O Presidente da Câmara de Lisboa criticou ainda os socialistas que "pensam que são donos das coisas".

