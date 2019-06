Miguel Duarte, o português que foi constituído arguido em Itália e está a ser investigado por auxílio à imigração ilegal, foi elogiado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ainda apoiar a atitude do Governo de apoiar o jovem.

"Só é de louvar o comportamento adotado pelo nosso compatriota e de acompanhar a posição do Governo de apoio a esse compatriota", afirmou o chefe de Estado, em resposta a uma pergunta do Observador sobre o caso de Miguel Duarte.

Miguel Duarte é um de dez ex-tripulantes do Iuventa, navio da organização não-governamental (ONG) alemã de ação de resgate de migrantes no Mediterrâneo Jugend Rettet, que há um ano foram noticiados pelo Ministério Público de Itália de que estão sob investigação por suspeita de auxílio à imigração ilegal.



MNE já contactou Miguel Duarte

Esta quarta-feira, reuniu-se com o presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, na Assembleia da República, em Lisboa, depois de na terça-feira ter estado reunido com o BE. "Todos ouvimos as declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já fui contactado e estamos em vias de marcar uma reunião para discutir o caso", disse aos jornalistas depois de questionado sobre o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros português ter garantido todo o apoio ao jovem, mas na terça-feira Miguel Duarte ter afirmado ainda não ter sido contactado pelo Governo.