Doentes esperam mais para consultas e cirurgias cardíacas e oncológicas

Os tempos máximos de espera para consultas e cirurgias de pessoas com cancro e doenças cardíacas aumentaram no primeiro semestre de 2022, de acordo com os últimos dados divulgados pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS).







Bruno Colaço/SÁBADO

Em anos anteriores já se tinha verificado o problema. Em 2022, mais de 25% das pessoas esperou mais do que o tempo máximo de espera para uma cirurgia devido a um problema oncológico e nas cirurgias de cardiologia, 30% não cumpriu esses tempos máximos.Já em primeiras consultas de especialidade de cardiologia, o incumprimento fixa-se nos 47%.Os mesmos dados da ERS indicam que os hospitais estão a realizar mais cirurgias e consultas do que em 2021, mas que ainda não tem impacto nesta redução dos tempos máximos.A 30 de junho, mais de 167 mil pessoas esperavam uma cirurgia (mais 4% que em 2021). Nas consultas de especialidade, 37% não cumpriu os tempos máximos de espera.