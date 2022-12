Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão ser recebidos por Pizarro após protesto

Os presidentes das autarquias de Setúbal, Palmela e Sesimbra realizaram um protesto esta segunda-feira junto ao Ministério da Saúde e irão ser recebidos pelo ministro a 20 de dezembro.





"Cá estaremos, porque é uma necessidade defender os interesses das populações dos nossos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, que precisam de ter melhores condições de acesso às no centro hospitalar de Setúbal (...) Queremos contribuir e colaborar com as nossas informações, com a nossa avaliação, com a nossa sensibilidade. Contribuir para resolver estes problemas que se arrastam há vários anos", frisou o autarca de Setúbal, André Martins, à TSF