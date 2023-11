Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Tem uma visão política antieuropeísta e anti-islâmica, defendendo que o país deve banir as mesquitas e abandonar a União Europeia. Também diz gostar de ler histórias do Pato Donald e de jogar Mario Kart.

O Partido para a Liberdade (PVV), de extrema-direita, ganhou as eleições nos Países Baixos conseguindo 35 dos 150 lugares na câmara baixa do Parlamento, mais do dobro do que conseguiu em 2021. O seu líder, Geert Wilders, tentará agora formar governo após 25 anos na vida política sem ocupar cargos, e está envolvido em negociações com vários partidos, que se devem prolongar nos próximos meses.