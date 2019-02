No âmbito da operação, denominada "Risco Mínimo", a PSP deteve seis condutores de bicicletas e trotinetes por excesso de álcool.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 12 pessoas e registou 528 contraordenações durante a operação de fiscalização às bicicletas e trotinetes realizada em todo o país na quinta-feira, indicou esta sexta-feira aquela polícia.



No âmbito da operação, denominada "Risco Mínimo", a PSP deteve seis condutores de bicicletas e trotinetes por excesso de álcool.



Em comunicado, a PSP adianta que foram levantados 528 autos de contraordenação e registadas 618 outras infrações, num total de 1472 bicicletas e trotinete fiscalizadas.



Segundo a PSP, foram fiscalizadas 1.268 bicicletas, 621 das quais com motor e 647 sem motos, e 204 trotinetes, 143 das quais com motor e 61 sem motor.



Na quinta-feira, a PSP reforçou, em todo o país, a fiscalização às bicicletas e trotinetes para prevenir e diminuir os acidentes rodoviários, bem como para "combater o sentimento de impunidade e incutir o respeito pelos normativos legais".



Numa operação em que estiveram envolvidos 1.109 polícias, as ações de fiscalização de trânsito estiveram "especialmente direcionadas para a fiscalização do cumprimento das disposições legais aplicáveis" às bicicletas e trotinetes.



Segundo dados daquela força de segurança, a PSP registou na sua área de responsabilidade, os centros urbanos, um ligeiro aumento do número de acidentes rodoviários envolvendo bicicletas e trotinetes em 2018, que totalizaram 1.180, mais 54 do que em 2017.



No entanto, verificou em 2018 uma diminuição do número de mortes, feridos graves e feridos ligeiros.



A PSP avança que duas pessoas morreram no ano passado em consequência de acidentes com trotinetes e bicicletas, menos uma do que em 2017, quarenta ficaram gravemente feridas (menos 12) e 908 sofreram ferimentos ligeiros (menos sete).