A proposta de lei apresentada pelo Governo para o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) previa que a idade mínima para dar o consentimento ao tratamento de dados pessoais na Internet fosse de 13 anos. No entanto, de acordo com a Exame Informática, os grupos parlamentares do PS, do PCP e do CDS pretendem fixar a idade mínima nos 16 anos. O requisito deverá ser alterado na próxima reunião do Grupo de Trabalho do RGPC na próxima quarta-feira, 13 de fevereiro.

O Grupo de Trabalho do RGPD tem vindo trabalhar na proposta de lei 120/XIII para incluir alterações ao texto original – como é o caso da idade mínima que permite aos internautas dar o consentimento para o tratamento dos seus dados em sites, em redes sociais e noutros serviços que operam na Internet.

Segundo a Exame Informática, as propostas dos três grupos parlamentares relativas à idade mínima são idênticas: "Nos termos do artigo 8.º do RGPD, os dados pessoais de crianças só podem ser objeto de tratamento com base no consentimento previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD e relativo à oferta direta de serviços da sociedade de informação quando as mesmas já tenham completado dezasseis anos de idade".

Os grupos parlamentares do PS, PCP e CDS propõem também que os serviços online utilizem ferramentas para evitar que a idade mínima seja contornada pelos mais novos. "Caso a criança tenha idade inferior a dezasseis anos, o tratamento só é lícito se o consentimento for dado pelos representantes legais desta, preferencialmente com recurso a meios de autenticação segura, como o Cartão de Cidadão ou a Chave Móvel Digital", referem as alterações entregues na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.