O Governo decidiu criar uma contribuição municipal de protecção civil a suportar pelos proprietários de prédios urbanos e rústicos a aplicar nos 308 municípios do País. Mas a proposta de lei pode nunca vir a ser aplicada visto que o chumbo no Parlamento parece certo. PSD, CDS e Bloco de Esquerda já se manifestaram contra a medida, estando o PCP, segundo o Público, a ponderar o seu sentido de voto.

"A protecção civil é um direito das populações e um dever do Estado; não faz sentido cobrar um imposto pela materialização desse direito", disse o líder da bancada parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, ao referido jornal. O BE já apresentou uma proposta de revogação do artigo do Orçamento do Estado de 2019. O presidente do PSD, Rui Rio, também já revelou que a sua bancada votará contra, tal como os centristas anunciaram a sua oposição à medida. Ao Público, fonte do PCP disse que "tal como está" não concorda com a taxa, mas não decidiu ainda qual o sentido de voto.

Esta coligação negativa – dos partidos unidos para um chumbo – deve repetir-se na questão da eliminação da sobretaxa de imposto sobre a gasolina e o gasóleo. De acordo com o mesmo jornal, o PSD vai avançar com uma proposta de alteração ao OE 2019 para colocar o ISP no mesmo patamar que estava em 2016 – antes da criação da sobretaxa. Esta medida deve ser subscrita pelo CDS. A surpresa pode vir do PCP, que em Julho votou favoravelmente a recomendação do PSD para permitir que o ISP atingisse a neutralidade fiscal.