REPORTAGEM. A AFINAR A ESTRATÉGIA DE CAMPANHA EM DIAS DE RECATO

Reportagem. Os dias de Seguro ao sol em Porto Covo

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 09 de setembro de 2025 às 23:00

Se perder a corrida para Belém sai de cena; um chumbo do OE não é queda de Governo pela certa e quer primar pela discrição: os projetos que o candidato faz enquanto vai a banhos.

Foi de férias para a pacata vila alentejana de Porto Covo com a bagageira do carro cheia de garrafas de vinho. Tinto e branco. Serra P – o fruto dos seus dias longe da política, a par do negócio de reconstrução de casas para alojamento local em Penamacor e da sua vida como professor universitário. Levantou-se cedo para ir entregar a um restaurante uma dose generosa da colheita do ano passado para o aniversário do amigo Vítor com jantarada marcada para este dia. António José Seguro é o fornecedor de todas as festas de verão entre amigos em Porto Covo, das espontâneas e das obrigatórias, como a do dia do seu casamento com Margarida, a 1 de setembro, sempre aqui festejado, no refúgio balnear da família.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Quando o valor das notícias desaparece

Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso

Menu shortcuts

Reportagem. Os dias de Seguro ao sol em Porto Covo