Reportagem. Os dias de Seguro ao sol em Porto Covo

Se perder a corrida para Belém sai de cena; um chumbo do OE não é queda de Governo pela certa e quer primar pela discrição: os projetos que o candidato faz enquanto vai a banhos.

Foi de férias para a pacata vila alentejana de Porto Covo com a bagageira do carro cheia de garrafas de vinho. Tinto e branco. Serra P – o fruto dos seus dias longe da política, a par do negócio de reconstrução de casas para alojamento local em Penamacor e da sua vida como professor universitário. Levantou-se cedo para ir entregar a um restaurante uma dose generosa da colheita do ano passado para o aniversário do amigo Vítor com jantarada marcada para este dia. António José Seguro é o fornecedor de todas as festas de verão entre amigos em Porto Covo, das espontâneas e das obrigatórias, como a do dia do seu casamento com Margarida, a 1 de setembro, sempre aqui festejado, no refúgio balnear da família.