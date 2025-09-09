Reportagem. Os dias de Seguro ao sol em Porto Covo

Se perder a corrida para Belém sai de cena; um chumbo do OE não é queda de Governo pela certa e quer primar pela discrição: os projetos que o candidato faz enquanto vai a banhos.
Foi de férias para a pacata vila alentejana de Porto Covo com a bagageira do carro cheia de garrafas de vinho. Tinto e branco. Serra P – o fruto dos seus dias longe da política, a par do negócio de reconstrução de casas para alojamento local em Penamacor e da sua vida como professor universitário. Levantou-se cedo para ir entregar a um restaurante uma dose generosa da colheita do ano passado para o aniversário do amigo Vítor com jantarada marcada para este dia. António José Seguro é o fornecedor de todas as festas de verão entre amigos em Porto Covo, das espontâneas e das obrigatórias, como a do dia do seu casamento com Margarida, a 1 de setembro, sempre aqui festejado, no refúgio balnear da família.
Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.
A grande mudança de paradigma na política portuguesa, a favor de contas públicas equilibradas, não acabou com maus hábitos recentes, como vemos este ano.
As declarações do ministro das migrações, Thanos Plevris – “Se o seu pedido for rejeitado, tem duas opções: ir para a cadeia ou voltar para o seu país… Não é bem-vindo” – condensam o seu programa, em linha com o pensamento de Donald Trump e de André Ventura.
Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso