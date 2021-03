Cursos de maquilhagem, danças no varão e mansplaining. Os erros no Dia da Mulher

Flores, panfletos cor de rosa, sensibilidade, delicadeza, sensualidade e aulas de zumba e de maquilhagem. Com o dia Internacional da Mulher a aproximar-se, na próxima segunda-feira, dia 8 de março, estes são os símbolos incorporados por várias autarquias, instituições e empresas nas suas iniciativas para celebrar a data. Se em 1909 o primeiro dia da mulher foi uma manifestação em Nova Iorque pelo voto feminino e igualdade de direitos civis, em 2021 a associação Mama Help, que dá apoio a doentes com o cancro da mama, vai dar "truques de auto maquilhagem", uma conferência sobre "saúde visual" e uma sessão de exercício físico e de yoga do riso.



Instituido a nível global pelas Nações Unidas em 1975, o Dia da Mulher serve para abordar a desigualdade existente entre mulheres e homens na sociedade, com enfoque nos direitos civis. Nem todas as iniciativas têm esse objetivo. Na Câmara Municipal de Redondo, lançam um desafio às mães: "Grave um vídeo com os seus filhos onde respondam a três questões: O que é para ti a mulher? Quais as profissões mais comuns das mulheres? Achas que elas fazem o mesmo que os homens? Porquê?"



"O que me parece é que o feminismo continua a ser mal entendido. Acima de tudo, considero que as lutas que o feminismo desencadeou continuam a não ser devidamente reconhecidas", comenta à SÁBADO a investigadora Maria João Silveirinha, professora da Universidade de Coimbra e especialista em estudos feministas dos media. "As iniciativas deste dia devem centrar-se nas questões da igualdade, tudo o resto é superficializar", concretiza.





Outras têm o propósito de discutir a desigualdade, mas não sabem como o comunicar. A Confederação Empresarial de Portugal, por exemplo, preparou a conferência "As Mulheres e o Emprego: Um Tema do Homem", que visa discutir a falta de mulheres em cargos de chefia. Com um painel só de homens, não havia uma única voz feminina. "Num debate entre líderes masculinos, vamos discutir o que trava a ascensão de mais mulheres a cargos de gestão", lê-se na descrição do evento.

À SÁBADO, fonte oficial da CIP confirmou que o painel foi alterado e passou a incluir três mulheres. O sexo masculino continua em maioria no painel: são seis homens a falar sobre a falta de mulheres na chefia. Perante as críticas de machismo, a CIP alterou também o nome: "Desta vez: Emprego um Tema de Homens e Mulheres".