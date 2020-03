Dia 10, os dias do cuco e o vírus inteligente

Quando hoje ouvi a directora-geral de Saúde, Graça Freitas, a dizer-nos que "o vírus é inteligente" e que isto não vai ser uma luta " de uma quinzena" mas, pelo contrário, "vai durar meses", lembrei-me do cuco. Parece bizarro, mas é verdade. Lembrei-me dos tempos de criança em que passeava pelos campos com o meu pai e ele parava e dizia: "Escuta! É o cuco a cantar. É o cuco que traz a Primavera!". Nunca mais me esqueci desse pássaro bonito mas oportunista, como um vírus, que anuncia e nos traz a Primavera. Também ele é inteligente mas traz uma genética virulenta em matéria de procriação. Porque o meu pai também acrescentava: "É um pássaro que rouba os ninhos dos outros".

Mas, para mim, enquanto criança, o cuco, cucu-canoro (cuculus canorus) de seu nome, era um toque de fantasia. Da felicidade primaveril e estival. Traz-me, ainda hoje, a memória dessas tardes de cheiros a rosmaninho, perpétuas e flor de esteva. Traz-me o perfume do alecrim e da madressilva. Traz-me esse aroma inebriante dos campos alentejanos lá da minha terra, que antecipava as fogueiras de Santo António e São João. Desse final de Março a Junho era um tirinho de alegria e festa. Era um tempo rápido, esse, das férias da Páscoa, do Abril da Grândola Vila Morena, do Maio dos calores a pedirem praia, das noites quentes e estreladas de jogatanas de bola infinitas ou corridas de caricas nos muros da Praça Nova.

As noites eram enfeitiçadas na lua cheia e os dias azuis e brancos. Eram dias que traziam o cuco e bailavam enlouquecidos nos trinados dos pintassilgos, no piar aflito das andorinhas, que pareciam trazer mensagens urgentes do céu infinito, nas espigas loiras que rebentavam debaixo do som das cigarras ou do canto nocturno dos grilos. As tardes, essa expressão lânguida do estio, espremiam o sumo das primeiras nêsperas e o sabor açucarado dos diospiros. Tudo trazia no bico a notícia das férias grandes, esse já um tempo parado que deveria durar uma eternidade.





Pois o cuco, nome apurado no canto do macho, que é feito de duas notas e que soam como "cu-cu", acudiu-me à memória porque este ano ainda não apareceu na minha vida. E uma vida sem o canto que anuncia a Primavera é mais pobre. Mais fechada sobre si própria. Isso já o coronavírus me tirou, o canto do cuco e o esplendor da natureza a renascer nas planícies doiradas ou nas charnecas bravias. Mas o cuco, sendo uma metáfora da beleza, é um mandrião. É uma espécie parasita que não queremos conhecer para lá do encantamento da melodia canora. Em vez de construir um ninho, deposita os ovos nos ninhos de outros pássaros, que ficam com a tarefa de cuidar do pequeno cuco até este poder voar. Escolhe um alvo, em regra ninhos de pássaros com ovos parecidos aos seus, vigia-o e, no momento certo, tira um dos ovos do hospedeiro e mete os seus.

A inteligência do cuco é, afinal, malévola. Como a do coronavírus, que explora todas as fragilidades do hospedeiro para entrar no seu corpo, instalar-se e banquetear-se. Numa dúzia de semanas semeou o caos e a destruição. Instilou o veneno do egoísmo na União Europeia, ameaça deixar-nos sem dinheiro e sem ninho, baralhou a geopolítica mundial e lançou um desafio óbvio, apesar de muitos não o quererem ver: o de travarmos a maior luta pela democracia desde a II Guerra Mundial. Não acreditam? Daqui por uns tempos falamos.

2 – Mil milhões de máscaras

A França está a preparar uma gigantesca operação comercial e uma verdadeira ponte aérea para comprar mil milhões de máscaras. Só à China serão 600 milhões. Sinais dos tempos. A China que foi onde tudo começou e que regressa agora à normalidade, está já a produzir de forma compatível com uma encomenda desta amplitude. Para já não falar nos milhares de ventiladores e testes que está a vender para todo o mundo. Seria bom que atravessássemos apenas três meses de pesadelo, como a China, e chegássemos ao Verão em condições de gozar dias eternos como aqueles da minha infância e adolescência. Mas, para isso, precisamos de um pouco mais do que os cucos que lideram a União Europeia. E de varrer, de vez, cucos como os que mandam no Brasil ou nos EUA.