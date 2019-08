Ana Rocha está nas bocas do mundo depois da entrevista emocionada que deu à Sky News após interromper um direto do canal televisivo. A portuguesa, que vivia há 20 anos em Londres, mudou-se para a Escócia com medo de represálias. Agora, explica a sua revolta. Para Ana Rocha, os cidadãos comunitários "não têm voz".Em entrevista ao DN a lisboeta diz ter iniciado um processo tendo em vista a obtenção de estatuto de residente permanente mas o Ministério da Administração Interna rejeitou-o porque os "dados não batiam certo"."Disseram que o meu número de segurança social estava incorreto. Não havia detalhes nenhuns no sistema sobre mim e eu disse que era impossível porque eu estou cá há 20 anos, há 20 anos que trabalho", revelou ao DN. Ana foi aconselhada a recomeçar o processo mas diz sentir-se frustrada.O excesso de trabalho e o pouco tempo disponível para tratar de todo o processo deixou-a em situação de "pânico total"."Não devia ser posta nesta situação porque trabalhei imenso neste país. Eu dei-lhes a minha juventude", atirou a portuguesa.Em declarações ao mesmo jornal, A na Rocha diz que a interrupção do direto foi "abrupta e um ímpeto de minutos ou segundos" , mas afirma que conseguiu passar a mensagem que lhe "ia na alma".