Não é habitual um site sobretudo de reflexão religiosa conter conteúdos políticos e assinados por políticos, mas vai acontecer na próxima semana, a partir de dia 17, segunda-feira: cinco convidados, um de cada partido, vão analisar a política nacional e as expectativas para a última fase desta legislatura, em textos publicados no Ponto SJ, o portal dos Jesuítas em Portugal. Os textos estarão a cargo, por esta ordem, de António Filipe (PCP), José Ribeiro e Castro (CDS), Marisa Matias (BE), João Galamba (PS) e Teresa Morais (PSD), e serão publicados ao longo de cinco dias, ao meio dia.





A iniciativa chama-se "A política interessa-nos" e o objectivo assumido é contribuir para o debate político, a um ano das eleições legislativas. O padre Francisco Mota, jesuíta e editor do portal, explica: "Fazemos isto com um desejo total de compromisso total com a causa pública. A Igreja não se pode apartar destes momentos concretos da vida das sociedades em que se insere. Esperamos que a elevação ajude a ver que, ainda que a Igreja não se reveja em tudo o que é dito por quem tem visões do mundo diferentes da sua, revê-se no compromisso seriamente posto em prática de trazes ao mundo a justiça, a paz, o compromisso que são marcas distintivas do reino de Deus."

O Ponto Sj foi lançado pela Companhia de Jesus em Fevereiro. Na altura, o director de comunicação dos jesuítas, o padre José Maria Brito, explicou à Rádio Renascença que o projecto pretendia mudar a forma como a ordem comunica "procurando que o tom seja sempre de diálogo, de abertura, uma forma de estar no espaço público menos crispada e com mais capacidade de abertura a realidades distintas, e também à diferença". O site tem cerca de 30 colaboradores regulares e publica sobretudo textos de opinião, mas não só. Num dos temas polémicos que marcaram a última sessão legislativa, por exemplo, a legalização da eutanásia, o site participou com vários textos sobre o tema e tem conseguido uma ser uma presença com algum peso nas redes sociais. A ideia parece ser a de ter uam maior presença no espaço de debate público, mesmo em temas não religiosos e em relação aos quais a Igreja mantinha maior distância.