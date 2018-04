Os deputados recebem cerca de 2200 euros por mês para voltarem para casa e estarem presentes na AR.

Os deputados da Assembleia da República ganham quase tanto em subsídios quanto auferem em salário base. As contas foram feitas pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira, os deputado da AR recebem 2200 euros por mês além do salário base de 3624,41 euros (3443 euros com o corte de 5% previsto desde 2010).



A conta é simples: um deputado eleito pelo círculo eleitoral do Porto recebe mais de 800 euros mensais para ir a casa todas as semanas passar o fim de semana. Para ir para Faro recebe 700 euros mensais e para Bragança 1250 euros.





Além disso, os deputados recebem mais 376,32 euros para realizarem iniciativas de contacto com o seu eleitorado, que ocorrerá às segundas-feiras - e os deputados recebem o subsídio independentemente de apresentar (ou não) comprovativo de participação em iniciativas.



Acresce ainda 69,19 euros por dia de presença, de terça a sexta-feira, caso o deputado resida fora dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Ou seja, só para estarem presentes na AR recebem cerca de 1100 euros por mês.



No total,com senhas de presença, apoios para viagens a casa e para contacto com o eleitorado, um deputado da AR recebe cerca de 2200 euros por mês além do salário base de 3624,41 euros (3443 euros com o corte de 5% previsto desde 2010). Aliás, conta o diário, um deputado de Bragança ou de Faro recebem mais de cerca de 2700 euros e 2100 euros, respectivamente.



Só este ano, o Parlamento já gastou 1 206 140,86 euros em despesas com deslocações de deputados, ou para casa ou em trabalho. Em 2017, a AR totalizou 3 221 092,76 de euros.