Pelo menos sete deputados à Assembleia da República confirmam que pedem reembolso dos bilhetes comparticipados pela Assembleia. Carlos César é um dos casos.





Pelo menos sete deputados à Assembleia da República eleitos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira estão a ser reembolsados por viagens às ilhas que não pagam. Entre os deputados que recebem estas ajudas de custo está Carlos César, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista. Mas há também deputados do PSD e do BE envolvidos neste esquema, segundo o jornal Expresso.



Os deputados dos Açores e da Madeira recebem uma compensação de valor fixo de 500 euros semanais para cobrir as despesas de deslocação. Esse valor pode variar entre os 2.000 e os 2.500 euros mensais. Os deputados nem precisam de viajar para receberem a compensação, basta comparecerem nos trabalhos parlamentares. Mas pelo menos sete deputados, depois de receberem ajudas de custo, ainda se dirigem aos CTT para receberem a maior parte do preço dos bilhetes.



Ao regime do Subsídio Social de Mobilidade, todos os residentes nas ilhas podem ter todas as viagens entre a residência e o continente pagas desde que apresentem um comprovativo da mesma nos CTT.



Segundo o Expresso, a este esquema recorrem os socialistas Carlos César (presidente do PS), Lara Martinho, João Azevedo Castro, Luís Vilhena e Carlos Pereira; o social-democrata Paulo Neves e José Paulino de Ascensão, do Bloco de Esquerda.



Contactados pelo jornal semanário, todos os sete deputados confirmaram esta prática, lembrando que era um comportamento legal. Uma deputada do PSD também insular, Rubina Berardo, disse não pedir reembolso por "opção pessoal". Outros quatro deputados sociais-democratas não responderam ao jornal.



No entanto, os deputados admitem apenas pedir o reembolso quando não conseguem comprar viagens em classe económica ou de quando os preços disparam. O Parlamento dá "total flexibilidade de marcação" das viagens.



Respondendo pelo PS Açores, Lara Martinho explicou que os três deputados açorianos "têm solicitado o reembolso" sempre que as condição para tal "estão reunidas". Martinho relembra que viagens inter-ilhas são pagas pelos deputados e não pela Assembleia.



Já o deputado socialista madeirense Carlos Pereira explica que as passagens semanais ficam muito caras e que os custos que a Assembleia cobre não são suficientes.