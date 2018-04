SÁBADO fez várias perguntas ao socialista, a que este remeteu para respostas já dadas em comentários feitos na publicação do Facebook. Em resposta a vários utilizadores, o socialista explicou que, sem estes abonos, "deixávamos de ter deputados das regiões e só deputados de Lisboa". "No dia em que isso deixasse de acontecer deixávamos de ter deputados das regiões e só deputados de Lisboa", lê-se num comentário.



Relacionado Deputados quase dobram salários com subsídios Deputados recebem reembolsos por viagens que não pagaram (totalmente) fez várias perguntas ao socialista, a que este remeteu para respostas já dadas em comentários feitos na publicação do Facebook. Em resposta a vários utilizadores, o socialista explicou que, sem estes abonos, "deixávamos de ter deputados das regiões e só deputados de Lisboa". "No dia em que isso deixasse de acontecer deixávamos de ter deputados das regiões e só deputados de Lisboa", lê-se num comentário.

Ascenso Simões fez este post numa tentativa de "esclarecer os eleitores do distrito de Vila Real", lamentando "um ataque às realidades próprias" dos deputados: "Se fosse eleitor de Vila Real conhecia a minha realidade pessoal sem carecer de uma resposta minha por esta via", responde a um utilizador de Facebook. Ao jornal Observador, o socialista diz que esta publicação com recibos de vencimento é uma "explicação": "dadas as circunstâncias do momento que vivemos, eu devo essa explicação aos eleitores do meu distrito".





Ascenso Simões, deputado do PS, publicou no Facebook os seus recibos respeitantes a Abril, após a notícia do Jornal de Notícias relativa aos subsídios dos deputados que recebem - nas palavras daquele diário - "quase o dobro" dos salários graças aos "extras".De acordo com os dois recibos apresentados, sobre os quais o deputado socialista está "disponível para explicar cada parcela", Simões tem um vencimento ilíquido de 3.624,41 euros, a que se somam as seguintes ajudas de custo: 69,19 euros/dia em 23 dias de presenças em trabalhos parlamentares, no valor de 1.591,37 euros. O socialista esclarece ainda que os 370,32 euros relativos ao regime de exclusividade surgem "erradamente" indicados como "despesas de representação".Quanto às despesas com deslocações, aquelas respeitantes a deslocações de ida e volta para o local de residência - no caso de Ascenso Simões é Vila Real (a 400 km de Lisboa) - durante as cinco semanas do mês: 1.371,60 euros. O valor depende se o deputado reside (ou não) num círculo afastado de Lisboa. As deslocações respeitantes a viagens no país em trabalho parlamentar têm o valor fixo de 376,32 euros. O documento também mostra as deslocações (ida e volta) para trabalho político no distrito que representa: 172,80 euros. Ascenso Simões recebeu em Abril, apenas com subsídios a que os deputados têm direito, 1920,72 euros.