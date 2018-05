Um esboço do parecer do presidente da Subcomissão de Ética, Luís Marques Guedes, pedido por Ferro Rodrigues e aprovado esta sexta-feira, será a base para a mudança no regime de atribuição de verbas para despesas de transporte aos deputados da Assembleia da República (AR).Segundo o jornal Público, Marques Guedes não tornará públicas as conclusões da Subcomissão de Ética. Mas o diário apurou que alguma coisa mudará: ou se reduz o valor pago por semana (actualmente 500 euros negociados com a SATA e a TAP) ou o Parlamento passa a comprar os bilhetes de avião.O texto foi enviado para as várias bancadas da AR, que vão analisar o documento. Caso não apresentarem alterações significativas ao esboço do parecer de Marques Guedes, haverá seguramente uma alteração no regime de atribuição de verbas para despesas de transporte aos deputados.