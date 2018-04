Ascenso Simões pede parecer sobre local de residência

O socialista pediu à subcomissão de Ética que esclareça que local de residência deve ser declarado pelos deputados de fora, pois está a comprar casa em Lisboa.

Ascenso Simões, deputado socialista que expôs na página pessoal de Facebook os seus recibos salariais, pediu à subcomissão parlamentar de ética um parecer sobre a definição do local de residência dos deputados. Este pedido surge já que o socialista está em busca de casa em Lisboa e pretende perceber melhor a legislação.



Consoante o local onde habitarem, os deputados têm direito a ajudas de custos e subsídios de deslocação. Estes subsídios têm levantado dúvidas, principalmente no caso dos deputados insulares que têm direito a uma remuneração semanal para pagar viagens.



Ao que apurou o jornal Observador, o pedido chegou à subcomissão de Ética.



O deputado habita com a família em Vila Real, mas diz estar a procurar casa em Lisboa.



O secretário-geral da Assembleia da República pediu esta terça-feira que a comissão da Transparência analise o caso dos subsídios às viagens dos deputados das regiões autónomas.



Num memorando enviado ao gabinete do presidente da Assembleia da República, o secretário-geral afirma que a resolução do parlamento que fixa em 500 euros o valor das viagens semanais pagas aos deputados é "a matriz regulamentar única de atribuição de despesas de transporte aos deputados", que é seguida "à risca pelos serviços financeiros" da instituição.