Contudo, ao que o Expresso apurou, pelo menos sete deputados, depois de receberem ajudas de custo, ainda se dirigem aos CTT para receberem a maior parte do preço dos bilhetes. Entre os deputados que recebem estas ajudas de custo está Carlos César, líder da bancada parlamentar do Partido Socialista.

Pelo menos sete deputados à Assembleia da República eleitos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira estão a ser reembolsados por viagens às ilhas que não pagam totalmente, tal como noticiou o Expresso. Paulino Ascensão, um dos envolvidos nesta polémica, anunciou em comunicado a decisão de renunciar ao mandato por considerar esta prática de "incorrecta".Para Ascensão, o exercício do mandato parlamentar tem de ser pautado pelo mais absoluto rigor e por inabaláveis princípios éticos", pelo que decidiu, "em coerência, renunciar ao mandato de deputado na Assembleia da República". "Decidi igualmente proceder à devolução da totalidade do valor do subsídio de mobilidade. Não sendo possível a sua devolução ao Estado português, este será entregue a instituições sociais da região da Madeira", continuou.Recorde-se que os deputados dos Açores e da Madeira recebem uma compensação de valor fixo de 500 euros semanais para cobrir as despesas de deslocação. Esse valor pode variar entre os 2.000 e os 2.500 euros mensais. Os deputados nem precisam de viajar para receberem a compensação, basta comparecerem nos trabalhos parlamentares.