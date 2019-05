A polémica estalou em Abril: vários deputados com casa em Lisboa declaravam, para efeitos de subsídio de deslocação, residir noutros locais. Três meses depois, vários deles nem sequer mudaram a morada.

Quanto à residência do deputado considerada para o cálculo das deslocações, deve ser "correspondente à constante do registo relativo ao cartão de cidadão, sem prejuízo de norma especial aplicável aos deputados eleitos pelo círculo da emigração e aí residentes". Antes, o deputado escolhia que morada podia declarar aos serviços.O concelho em que mora influencia a ajuda de custo atribuída. O deputado mora fora de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas? Recebe a "ajuda de custo fixada para os membros do Governo, abonada por cada dia de presença em reunião plenária, de comissões ou em outras reuniões" convocadas pelo presidente da AR "e mais dois dias por semana". A diária estipulada para membros do Governo em território nacional é de €69,19. No estrangeiro, é de €100,24.Quem não resida nos concelhos mencionados, recebe um terço da ajuda de custo, segundo o projeto de lei.Os deputados têm direito aos abonos "de deslocação" durante o horário da AR, mediante comprovativo; "de apoio ao trabalho político em todo o território nacional", e de "deslocação em trabalho político no círculo eleitoral".Quanto ao segundo abono, "é estabelecido por quantitativo global anual e processado mensalmente". O abono de trabalho no círculo eleitoral será tributado em sede de IRS – mas é o único.Sobre Açores e Madeira, não há referência no texto. Segundo o que o jornal Público escreveu a 3 de abril, para evitar a dupla subsidiação os deputados terão três opções: "ou o Parlamento compra os bilhetes; ou o deputado compra os bilhetes e depois pode receber do Parlamento o valor fixo do bilhete e dos CTT, por pedido de reembolso, o valor excedente; ou então continua a receber o valor atual de 500 euros semanais mas com a proibição de pedir o reembolso com base no subsídio social de mobilidade"."Em causa está a equiparação de Açores e Madeira a todas as viagens feitas pelos deputados via transporte aéreo", detalha fonte ouvida pela SÁBADO.Para fazer viagens pelos círculos da emigração, em representação da AR ou a organismos internacionais, os deputados terão que pedir autorização e entregar comprovativos para terem abonos de "despesas de transporte, alojamento e ajudas de custo".