O Ministério Público avançou com um inquérito de maneira a investigar o caso de alegadas moradas falsadas anunciadas por deputados da Assembleia da República (AR). A informação foi avançada pela Visão e confirmada à SÁBADO por parte da Procuradoria-Geral da República (PGR), que adiantou que o mesmo está a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

"Confirma-se a existência de um inquérito" relacionado com a indicação de moradas que, alegadamente, não coincidem com as residências reais de deputados da AR, de maneira a que estes beneficiem de ajudas de custos. A PGR refere que ainda que a matéria "encontra-se em investigação" e "não tem arguidos constituídos".

A controvérsia iniciou-se a 17 de Março deste ano, quando o Observador avançou que o antigo secretário-geral do PSD Feliciano Barreiras Duarte recebeu, durante dez anos, ajudas de custo ao indicar a morada dos pais, no Bombarral. Nove desses dez anos, o deputado viveu na Avenida de Roma, em Lisboa. De acordo com a AR, Barreiras Duarte declarou-se como "residente no Bombarral" entre 1999 e 2009 "para efeitos de cálculo de ajudas de custos e despesas de deslocação".



O mesmo, em resposta, pediu um parecer ao auditor jurídico do Parlamento, que considerou não haver "qualquer relevância o facto de o deputado ter casa própria em Lisboa". Segundo o estatuto remuneratório dos deputados parlamentares, aqueles que têm residência fora dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas recebem cerca de 69,19€ de ajudas de custo por cada dia de trabalhos - mais 46,14€ diários do que aqueles que residem dentro destas áreas.



No mês seguinte, o Expresso noticiou que 11 dos 12 deputados eleitos pelos círculos dos Açores e da Madeira - onde se insere o líder parlamentar do PS, Carlos César - utilizavam o mesmo estatuto remuneratório para acumular o valor da deslocação semanal aos arquipélagos e reembolsar parcialmente os custos das viagens.