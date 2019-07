Durante os quatro anos desta legislatura que agora chega ao fim, cada deputado da Assembleia da República faltou, em média, 24 vezes ao plenário, revela o Jornal de Notícias. Apenas dois deputados nunca faltaram: Carlos Silva (Lisboa) e Pedro Pimpão (Leiria), ambos do PSD.









Depois de Ana Catarina Mendes, Paulo Pisco (PS/Europa, 128), José Cesário (PS/Fora Europa, 113) e Miranda Calha (PS/Lisboa, 113) são os deputados com mais faltas. A líder do CDS-PP, Assunção Cristas , foi a deputada que mais ausências injustificadas cometeu (42).

Os 230 deputados deram, no total, 5445 faltas - o que se traduz numa média de 13 ausências nos 412 debates parlamentares que aconteceram ao longo da legislatura. A maioria das faltas (3948) foi justificada com trabalho político ou participação em missão parlamentar. Por exemplo, Ana Catarina Mendes, a secretária-geral-adjunta do PS, justificou assim as suas 129 faltas. "Tem milhares de reuniões, está muitas vezes na sede do PS e corre o País todo em trabalho político", justificou ao jornal o gabinete de comunicação dos socialistas."Estas faltas não deviam ser contabilizadas. Não estou no plenário mas estou em trabalho parlamentar. Ser deputado pela emigração não é o mesmo que ser deputado por um círculo nacional. Trabalho sete dias por semana", defendeu Paulo Pisco.Foram ainda 85 as faltas não justificadas, cujos motivos não estão previstos no Estatuto dos Deputados.