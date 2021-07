Deputado do PSD recorda Vale e Azevedo para comentar Vieira. "É triste"

Em 2020, Luís Filipe Vieira disputou as eleições pela presidência do Benfica com apoios de peso, na sua Comissão de Honra. Dois nomes geraram maior polémica: o de Fernando Medina e o de António Costa, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e primeiro-ministro, respetivamente.

A 17 de setembro de 2020, seis dias depois de os nomes terem sido revelados, Vieira anunciou a retirada de todos os detentores de cargos públicos da lista. Dez meses depois, foi detido por suspeita dos crimes de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.

A SÁBADO contactou fonte oficial do primeiro-ministro e aguarda resposta, mas foi recordado que Costa não comenta casos de Justiça. Quanto a Fernando Medina, os esclarecimentos foram remetidos a entrevista que deu à RTP, na quinta-feira. O candidato à Câmara Municipal de Lisboa afirmou que na altura em que integrou a Comissão de Honra, "nem estes factos eram conhecidos nem havia uma investigação com estas características, nem havia uma acusação sobre isso". "Pronunciar-me sobre o que acontece um ano depois não me parece adequado, nem para mim, nem para as centenas ou milhares de pessoas que apoiaram [Luís Filipe Vieira]." Medina disse que o apoio foi dado "no desconhecimento de qualquer ilegalidade no desempenho de funções". "Se tivesse [conhecimento] as coisas teriam sido diferentes", terminou.