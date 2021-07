Novo Banco é suspeito de ter beneficiado Luís Filipe Vieira

Ministério Público coloca suspeitas no ex-administrador Vítor Fernandes, nomeado pelo governo como "chairman" do Banco do Fomento. Investigação refere que presidente do Benfica montou "esquema ardiloso" e que Novo Banco foi inoperante na cobrança de dívidas