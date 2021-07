Portugal com novo recorde de vacinação: 158 mil doses em 24 horas

Portugal voltou a superar o seu máximo diário de vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira, com cerca de 158 mil doses administradas.







Vacinação contra a Covid-19 Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em nota, a task-force refere que em apenas quatro dias foram administradas mais de 600 mil doses de vacina em Portugal Continental.Esta quinta-feira, a equipa que coordena o plano de vacinação tinha avançado que tinha sido administradas 154.600 doses de vacinas contra a covid-19.No mesmo comunicado, a task-force alertou para "comportamentos menos corretos de alguns utentes para com os muitos profissionais que se encontram nos diversos Centro de Vacinação Covid". "Por esta razão, volta-se a reforçar o apelo ao respeito e consideração pelos muitos profissionais que dão diariamente o seu melhor para garantir a segurança e qualidade do processo de vacinação", refere.Desde o anúncio de um aceleramento do ritmo de vacinação, no passado sábado, a task-force adminstrou mais de 611 mil doses em apenas quatro dias, para uma superior a 150 mil doses por dia.