O que se segue para Vieira e o Benfica? Advogados explicam

A notícia abalou o País e o panorama desportivo: Luís Filipe Vieira, que já vira o seu nome implicado em problemas com a lei no passado, foi um de quatro detidos na passada quarta-feira, por suspeita de crimes de "abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento", lê-se no comunicado oficial do DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público.

A detenção do presidente do Sport Lisboa e Benfica envolveu o futuro de um dos maiores clubes nacionais em incerteza, colocando em risco a continuidade da atual direção do Benfica. Pedimos, por isso, a três advogados especializados em direito desportivo para explicarem os trâmites do processo, e preverem os caminhos possíveis para Vieira, a direção e a SAD do clube.

O primeiro ponto a frisar é o de que "esta investigação nada tem a ver com o Benfica clube ou o Benfica SAD", diz Guilherme von Cupper, diretor da Berlin Sports Law, pelo que, em princípio, "não serão retiradas consequências para o clube". Luís Filipe Vieira é investigado "como cidadão, não como presidente", e, estando o Benfica envolvido, será provavelmente "como lesado, e não como ativo".