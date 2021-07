Rui Costa: o Maestro que chegou à cadeira de sonho – ou será de pesadelo?

"Sou demasiado benfiquista para aceitar um cargo no Benfica que não me sinta capaz de cumprir", disse no ano passado. Rui Costa chegou à Luz pela mão de Eusébio, quis deixar o futebol quando o mandaram para o Fafe, aceitou ir para a Fiorentina para dar mais dinheiro às águias e garante que não é um yes man de Vieira. Agora, e 13 anos depois de se ter tornado dirigente, vai ser o presidente do Benfica.