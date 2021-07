Apreendidas kwanzas, meticais e dobras nas buscas domiciliárias a Vieira

Apesar de as buscas domiciliárias a Luís Filipe Vieira terem arrancado às 9h45, os seus advogados Magalhães e Silva e João Gaspar Simões chegaram ao local às 12h15, quinze minutos antes do final das buscas. De acordo com o auto de busca e apreensão a que a SÁBADO teve acesso, a empregada doméstica de Vieira encontrava-se no local durante as diligências.



Na casa de Vieira, foram apreendidas várias quantias em notas, num cofre na despensa: 7.883 reais (€1.283), 1.345 libras (€1.570), 30 mil kwanzas (38 mil euros), 100 mil dobras de São Tomé (4 mil euros), 440 meticais moçambicanos (€5,84) e €340.



Dentro de um closet, foi ainda encontrada uma quantia de €2.570.