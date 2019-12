Depressão Elsa: Mais de 1300 ocorrências, 16 desalojados e centenas de quedas de árvores

A passagem da Depressão Elsa por Portugal já causou mais de 1300 ocorrências, que empenharam 3.750 operacionais e 1.460 meios terrestres, provocando 16 desalojados e centenas de quedas de árvores.

De acordo com a Proteção Civil, nove pessoas ficaram desalojadas no concelho de Almada, Setúbal, e outras sete em Santo Tirso, Porto, devido à queda de árvores em habitações. No caso de Almada, as nove pessoas foram realojadas pelos serviços de ação social da Câmara, enquanto em Santo Tirso as sete pessoas estão em casa de familiares acompanhados pelos serviços municipais. Não houve, porém, feridos a registar.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa. "Os distritos mais afetados foram Porto e Braga e a esmagadora maioria das ocorrências está relacionada com quedas de árvores, registando-se também quedas de estruturas e algumas limpezas de via", explicou o comandante Rui Laranjeiro à Lusa.





Também por causa da queda de uma árvore a circulação foi interrompida no metro do Porto na Linha F, entre Contumil e Fânzeres, em Gondomar, na zona de Rio Tinto. Fonte da empresa disse à Lusa que às 07h30 ainda não havia previsão para a normalização do serviço naquela linha, pelo que recomendava a utilização do serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e dos operadores de transporte privados.

No distrito do Porto, ainda, foram registadas 250 quedas de árvores, havendo ainda a assinalar 14 inundações e 95 quedas de estruturas. Houve ainda necessidade de limpezas de vários arruamentos. Já no distrito de Braga, segundo o CDOS, registaram-se 172 quedas de árvores, sete casos de quedas de cabos elétricos, além de quedas de estruturas, elementos de construção e estruturas temporárias. Doze inundações e um movimento de massas foram as outras ocorrências no distrito. Em Vila Real, foram registadas cerca de 30 ocorrências, a maior parte igualmente relacionada com quedas de árvores. Houve situações de cortes de estradas, que foram resolvidas pelas corporações de bombeiros, e ainda casos em que as árvores caíram em cima de postes de eletricidade, tendo provocado cortes temporários de luz.





Já nos cores, a depressão Elsa provocou duas quedas de árvores nas ilhas Terceira e São Miguel, e a Proteção Civil continua a acompanhar a evolução do estado do tempo. "A nível pessoal não há qualquer dano, a nível material são danos de pequena monta", avançou, em conferência de imprensa, o vice-presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), Osório Silva.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a partir do final da manhã desta quinta-feira um agravamento do estado do tempo, especialmente no que diz respeito ao vento e à quantidade de precipitação que está prevista cair.

O IPMA emitiu ao final do dia de quarta-feira um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".





Este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado. No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15h:00 e as 21h00.

O IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra. Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas, entre as 18h00 de hoje e as 03h00 de sexta-feira.