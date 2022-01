António e Inês, um amor para a vida?

O debate entre Inês Sousa Real e António Costa foi o que se esperava: um chá de tias cheio de sorrisinhos e alguns salamaleques. Um anti-clímax político, com o líder socialista a manter a porta-voz no casulo ambiental.

O debate entre Inês Sousa Real e António Costa foi o que se esperava: um chá de tias cheio de sorrisinhos e alguns salamaleques. Um anti-clímax que, em linguagem futebolística, pode ser descrito como o jogo seguinte ao confronto da liga dos campeões, onde Costa deu e levou muita sarrafada de um adversário lixado (sim, o dr. Ventura). Agora, no regresso ao jogo do campeonato nacional com a filial política verdinha dos urbano depressivos, foi só luvas de seda com a amiga Inês, cujo partido anda a fazer beicinho há muito aos socialistas.

Naturalmente, tinha de ser um jogo calmo, sem grande confrontação frontal porque isso não é apanágio da porta-voz vegana, feminista e workaholic que substituiu André Silva (quem diria que iríamos ter saudades dele?!). Por isso, Costa atirou-se ao debate com um sorriso e poucas respostas à pivot da CNN Portugal que quis logo saber se tinha na ideia um governo com ministros do PAN ou acordos de incidência parlamentar. Costa elogiou a relação, disse que havia diálogo e que era frutuoso e deixou um quem sabe no ar (só se estiver muito, muito à rasca, digo eu).





"Muito boa noite, António Costa", iniciou Inês, destacando que não era dela, nem do partido, a responsabilidade pela instabilidade, pela crise política e económica. A perfídia comunista e bloquista, pois então. Marcou pontos. Para casa e no estúdio. Costa olhou-a embevecido, tratou de mais um sorriso e esperou. Mas tinham passado dois minutos e estava tudo dito. Apostei que dali não iria sair nenhum tipo de acrimónia política entre os dois convivas, mesmo que Inês lançasse mão de devaneios como o ordenado mínimo mensal para quem trabalha e não trabalha, o rendimento básico incondicional (projeto piloto ainda apenas, uff), ou se esticasse até aos conceitos da economia da felicidade e do bem estar que alguém tem sempre de pagar.