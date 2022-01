As mirabolantes aventuras de José Magalhães

Lisboa, 11 de março de 1975: o estudante e membro da UEC (União de Estudantes Comunistas) José Magalhães acabou o dia no hospital de Santa Maria, para levar cinco pontos na cabeça. Os jovens tinham sido encarregados pelo PCP de ir à Faculdade de Direito de Lisboa afixar as novas da vitória da revolução contra o golpe da direita. "Eu tinha aquele espírito de samurai, lá fui. Descemos até ao bar, agarrei no Avante! com pioneses e daí a segundos chegaram uns tipos do MRPP e a primeira coisa que fizeram foi partir cadeiras para sacarem trancas." Há uma pancada na parte de trás da cabeça, põe-se à porta, grita, "daqui ninguém sai". Mas em meio minuto toda a gente saiu, a caminho de hospital. Já Magalhães foi para a sede da UEC, na rua Sousa Martins, envergando o seu casaco nada ortodoxo, com uma pele de raposa alentejana, à latifundiário - mas com sangue a pingar em cima. "Chego, a Zita Seabra olha para mim e desmaia: pum! Vitória total!" Mártir da luta, revelaram-lhe os colegas depois que o dramático golpe não fora do MRPP de Durão Barroso, que dominava a faculdade, mas do próprio Pedro Santana Lopes, do direitista MID (Movimento Independente de Direito). Também terá dado pancadas. A UEC e a JCP (Juventude Comunista) formavam batalhões na alameda da universidade, com trancas, para invadir e "para… dar".



Adiante: Ilhéus, Brasil, 2011: "Apanhei um capataz, o nosso querido capataz, que tratava de tudo, incluindo da fazenda de cacau, com uma carrinha Mitsubishi preta de rodas grandes, linda de morrer... e esse filho da mãe sofreu como um cão quando teve de me passar a pickup para as mãos, e fez de tudo. Até a água e a luz dessa casa chegou a cortar, a água vinha da serra e subitamente foi interrompida, e, quanto à luz, uma bela tarde apareceu um carro de vidros pretos, com uns gajos que saíram e pá, pá, pá pá, rebentaram com a central e foram-se embora. Fiquei ali com uma candeia e sem água durante uma semana. Foi a primeira vez na minha vida que tive de arranjar uns gajos com shotgun… Eu que tinha ido lá para descansar e mobilar o espírito com coisas elevadas, Sócrates, Epicuro, Aristóteles e Platão, dei comigo a ter que defender a pele de um javardo, assassino, que só não me limpou o pelo porque não o deixei. Lá tive que andar com dois pistoleiros."





José Magalhães voltou inteiro, embora falido, mas essa é outra história. Os dois episódios de violência são a anomalia na carreira de décadas de um homem de leis, ex-governante, ainda deputado mas de saída, rato de gabinetes políticos, "samurai", mas apenas verbal, "de vários secretários gerais", do PCP ao PS.