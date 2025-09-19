De Margarida Bentes Penedo a Rui Gomes da Silva. Estes são os primeiros nomes do governo-sombra do Chega

Deputados, ex-dirigentes do PSD e CDS, candidatos autárquicos e alguns (mas poucos) independentes. Ventura tem acertado nas últimas horas o elenco do que seria um executivo Chega.

Começa a ser conhecida a composição do governo-sombra do Chega, prometido por André Ventura no rescaldo das últimas eleições legislativas. Entre deputados, eurodeputado e antigos dirigentes do PSD e CDS-PP, passando por candidatos autárquicos e alguns independentes, Ventura tem acertado nas últimas horas o elenco do que seria um executivo liderado por si.



Margarida Bentes Penedo (esquerda), Rui Gomes da Silva (meio) e Miguel Côrte-Real (direita) fazem parte

Os primeiros nomes foram anunciados pelo líder do partido em entrevista ao canal NOW: a professora universitária e escritora Teresa Nogueira Pinto para a Cultura, o antigo bastonário da Ordem dos Veterinários Jorge Cid para a Agricultura, o advogado Fernando Silva para a Administração Interna e o cirurgião plástico Horácio Costa para a Saúde. Além disso, ao que a SÁBADO apurou junto de fonte da direção nacional, a arquiteta Margarida Bentes Penedo será a escolhida para a pasta da Habitação. Deputada municipal em Lisboa, eleita pelo CDS-PP que passou a não inscrita, Bentes Penedo tem se aproximado do partido, tendo participado no último conselho nacional. Para a Defesa, sabe a SÁBADO, foi escolhido o deputado e coronel na reserva Nuno Simões de Melo, outrora membro da Iniciativa Liberal.

O Observador avançou, e a SÁBADO confirmou, que também se juntam ao elenco o advogado Rui Gomes da Silva, antigo ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro adjunto no Executivo de Pedro Santana Lopes, que ficará responsável pela pasta da Justiça, e o antigo líder da bancada municipal do PSD Miguel Côrte-Real, candidato do partido à Câmara do Porto, que será o homem da Reforma do Estado. Alguns destes nomes vão ao encontro do que a SÁBADO já havia noticiado em junho, adiantando o desejo do líder em ter nomes como Rui Gomes da Silva, Teresa Nogueira Pinto e Margarida Bentes Penedo. Além disso, fonte oficial do partido confirmou à Lusa que o professor universitário Alexandre Franco de Sá ficará responsável pelas pastas da educação, ciência e inovação. É docente e doutorado pela Universidade de Coimbra, dedicando-se sobretudo à área da Filosofia Social e Política.

André Ventura tinha prometido apresentar esta quinta-feira, dia 18, os nomes para o governo-sombra, um órgão que "fiscalize a atividade do governo nas várias áreas", como descreveu aos jornalistas, constituído por "independentes, pessoas da sociedade civil com valor, pessoas que tenham currículo nas áreas da saúde, da habitação, da economia". Segundo o semanário Expresso, o líder do Chega terá entregado esta quinta-feira uma lista à Direção Nacional, que deverá ser aprovada esta sexta-feira.



Cirurgião plástico Horácio Costa veste-se de templário para receber médicos D.R.

Para já, há poucos independentes dos nomes anunciados. À exceção de Teresa Nogueira Pinto, Alexandre Franco Sá e Jorge Cid, os restantes têm uma ligação ao partido, seja militância ou nomeação. Fernando Silva, professor de Direito Penal na Universidade Autónoma de Lisboa e professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, já tinha estado presente em jornadas parlamentares do partido, além de ser membro da Comissão Nacional de Eleições (CNE) nomeado pelo Chega. O responsável pela Saúde é o cirurgião plástico Horácio Costa, diretor clínico do Hospital de São Francisco da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto, número dois na lista autárquica por Vila Nova de Gaia, como independente. Foi notícia em 2023 por se vestir como templário para receber médicos em formação no Hospital de Gaia, um ato então repudiado pela administração hospitalar.