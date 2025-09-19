Ministro-sombra da saúde do Chega vestiu-se de templário para receber médicos

O médico e candidato à câmara de Vila Nova de Gaia Horácio Costa é conhecido pela sua excentricidade.
O líder do Chega, André Ventura, tem vindo a desvendar a sua lista de ministros-sombra. Para a pasta da saúde escolheu o cirurgião plástico Horácio Costa, diretor clínico do Hospital de São Francisco da Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto, número dois na lista autárquica por Vila Nova de Gaia, como independente. Anteriormente Horácio Costa foi notícia por, em 2023, se ter vestido como um templário para receber médicos em formação no Hospital de Gaia.
Cirurgião plástico Horácio Costa veste-se de templário para receber médicosD.R.
À altura da recepção a administração do centro hospitalar de Gaia admitiu ter tido conhecimento da vontade de Horácio Costa se mascarar, mas garante não se rever naquele "tipo de iniciativas”. Nos vídeos que circularam pelas redes sociais na altura podia ver-se o médico envergando um disfarce de templário com uma réplica de uma espada. À medida que chegavam os novos médicos do serviço ajoelhavam-se frente a Horácio Costa que imitava os gestos que se associam a cavaleiros e nobres na Época Medieval.
Um dos vídeos divulgados mostrava a médica Merve Terzi, da Turquia, a dizer em inglês que prometia "honrar o serviço de cirurgia plástica do Hospital de Gaia, saudando todos os colegas". Em resposta, Horácio Costa tocou-lhe com a espada em ambos os ombros e declarou-a como "residente do serviço de cirurgia plástica do hospital". Na sala estavam várias pessoas, algumas das quais filmando e outros sorrindo.
Em 2023 a Rádio Renascença apurou, junto de fonte hospitalar, que Horácio Costa é conhecido pela sua excentricidade.
